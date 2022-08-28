Ростов-на-Дону, 28 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. За сутки границу с Россией пересекли более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР. Об этом 28 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что общее число людей, эвакуированных Россией с начала специальной военной операции из опасных районов ДНР, ЛНР и территорий б. УССР, к 27 августа достигло 3 млн 680 тыс. 474 человек. Об этом ранее заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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