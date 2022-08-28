Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп высмеял редактуру документов, представленных в качестве основания для обыска в его поместье во Флориде. Заявление Трампа опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

26 августа министерство юстиции США опубликовало копию письменных показаний, которые использовались для получения ордера на обыск дома бывшего президента. Письменные показания были сильно отредактированы перед публикацией — в представленной версии большая часть строк скрыта, что делает документ совершенно невнятным.

«Они пропустили страницу!» — отреагировал Дональд Трамп.

Ниже он прикрепил выглядящую схожим образом страницу со скрытыми строками, где осталось только несколько слов, складывающихся в предвыборный слоган Трампа: Make America Great Again (с англ. «Вернём Америке былое величие»).

Дональд Трамп-младший (сын экс-президента) также отреагировал на публикацию отредактированного документа в социальной сети. Он разместил несколько коллажей с нечитаемыми страницами, в которых высмеиваются действующий президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден.

ФБР провело обыск в доме Дональда Трампа 8 августа, изъяв 11 коробок с документами. Сам Трамп сравнил такие действия в отношении бывшего президента с «охотой на ведьм» или маккартизмом — политическими репрессиями в США против «антиамерикански настроенных» граждан в 1940-х и 1950-х годах.