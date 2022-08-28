Вашингтон, 28 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял редактуру документов, представленных в качестве основания для обыска в его поместье во Флориде. Заявление Трампа опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

26 августа министерство юстиции США опубликовало копию письменных показаний, которые использовались для получения ордера на обыск дома бывшего президента. Письменные показания были сильно отредактированы перед публикацией — в представленной версии большая часть строк скрыта, что делает документ совершенно невнятным.

«Они пропустили страницу!» — отреагировал Дональд Трамп.

Ниже он прикрепил выглядящую схожим образом страницу со скрытыми строками, где осталось только несколько слов, складывающихся в предвыборный слоган Трампа: Make America Great Again (с англ. «Вернём Америке былое величие»).

Дональд Трамп-младший (сын экс-президента) также отреагировал на публикацию отредактированного документа в социальной сети. Он разместил несколько коллажей с нечитаемыми страницами, в которых высмеиваются действующий президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден.

ФБР провело обыск в доме Дональда Трампа 8 августа, изъяв 11 коробок с документами. Сам Трамп сравнил такие действия в отношении бывшего президента с «охотой на ведьм» или маккартизмом — политическими репрессиями в США против «антиамерикански настроенных» граждан в 1940-х и 1950-х годах.