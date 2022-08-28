Горно-Алтайск, 28 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай уровень безработицы по итогам второго квартала 2022 года составил 11%. Это на 0,9% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Общая численность рабочей силы старше 15 лет в регионе составляет 95,5 тыс. человек или 43,1% от численности населения. Имеют работу из них 85%, две трети из которых трудятся в сельской местности.

«Средний возраст занятого населения составил 40,4 лет. Среди работающих женщин 45,1% имели высшее образование, среди мужчин — 23,3%», — отметили в службе статистики.

Более половины от общего числа безработных составляют граждане в возрасте от 35 до 54 лет. Средний возраст безработного 38,7 года.