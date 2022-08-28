Москва, , 09:55 — REGNUM Приехавшая из Израиля в Россию певица Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение фразой «буду наводить порядок».

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

Артистку запечатлели во время похода по магазинам Москвы. При этом она рассказала о планах на будущее: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

Пугачева также отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в школе в России, передает Рен ТВ.

Пугачева вернулась в Россию и попала на видео накануне. Соответствующими кадрами поделился дизайнер Игорь Гуляев. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила ее возвращение в Россию и указала, что Пугачева вернулась «уже давно».