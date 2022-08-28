Пекин, , 09:51 — REGNUM ВС КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

НОАК

«Крейсеры ВМС США — Chancellorsville и Antietam х — 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение крейсеров США, осуществила полный контроль за их деятельностью», — отмечается в сообщении.

Подразделения командования НОАК находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы пресечь любые провокации своевременно, добавляется в сообщении.