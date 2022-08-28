28 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Представьте, что у вас дети, но у вас сейчас нет работы, нет денег, дома нет воды и электричества. И это длится уже несколько месяцев. И что вам надо выстоять несмотря ни на что. Представили? Не торопитесь, представьте это по-настоящему. Тогда вы поймете, что переживают эти люди и почему туда едут волонтёры.

Юрий Пущаев, , 11:58 — REGNUM Сегодня многие освобождённые населённые пункты ДНР — зона бедствия и откровенного житейского горя, того, что трудно представить, скажем, в сытой, благополучной Москве. Наверное, иначе и не бывает там, куда прошли боевые действия. Где, может, даже и не шли непосредственно бои, но всё равно как минимум были «прилёты», а люди лишились работы, и им не на что покупать даже еду. Потому туда едут волонтёры и везут продукты первой необходимости: тушенку, рис, макароны, и т.д. Едут в полуразрушенные посёлки, где нет воды, электричества, газа, где привычный быт обрушен и по большому счёту неизвестно, когда он вернётся. И где люди рады самому малому, тому, что для нас, да и для них самих ещё полгода назад было само собой разумеющимся. Поездка туда — это в каком-то смысле небольшое упражнение на тему, во-первых, хрупкости и даже бренности цивилизации, и во-вторых — человеческой стойкости и умения выживать, пластичности человеческой психики. Представьте, что у вас дети, но у вас сейчас нет работы, нет денег, дома нет воды и электричества. И это длится уже несколько месяцев. И что вам надо выстоять несмотря ни на что. Представили? Не торопитесь, представьте это по-настоящему. Тогда вы поймете, что переживают эти люди и почему туда едут волонтёры.

Гуманитарный проект «Буханка» Юрий Пущаев

Я совершил две поездки по раздаче гуманитарной помощи в рамках проекта «Буханка» и хочу здесь немного рассказать о первой из них. Что я увидел, и что я, наверное, некогда не забуду, хотя ничего героического, особо жалостливого или экстраординарного в этом, наверное, всё же не было. Но всё равно это был особый опыт.

Сначала мы поехали в поселок Мироновский, рядом с Углегорской ТЭС и который на тот момент уже был освобождён от киевских националистов, но рядом ещё шли бои. Сама Углегорская ТЭС освобождена на тот момент ещё не была. К проекту «Буханка» обратилось несколько выходцев из этого посёлка, они собрали деньги и попросили на них купить продукты первой необходимости для своих родственников.

Сначала была закупка, что есть отдельная непростая проблема. Нужно было купить и загрузить в «уазик», или «Буханку», по двести пакетов гречки, риса, сахара, банок тушенки, рулонов туалетной бумаги, банок с томатной пастой. В набор ещё входили бульонные кубики и спички. Пришлось для начала поработать грузчиком. Как сказано в одной моей любимой книге, «живёшь — до всего доживёшь».

Гуманитарный проект «Буханка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ехать надо было около двух часов. По пути мы заехали в Дебальцево к знакомым военным, чтобы узнать, насколько безопасен дальнейший путь. Они сказали, что не совсем — часть дороги рядом с Углегорской ТЭС простреливается ВСУ — и посоветовали на всякий случай экипироваться: надеть бронежилеты и каски, — что мы и сделали. Впрочем, оставшуюся дорогу до Мироновского мы проехали спокойно, слава Богу, под обстрел не попали. Хотя мы всё равно старались побыстрее преодолеть опасный участок дороги.

Было дано 12 адресов, которые нам передали родственники тех, кто сейчас в Мироновском. И мы сначала развозили продукты по этим заранее намеченным адресам. Но сразу возникли проблемы как бы этического характера. У тех, кому мы должны доставить продуктовые наборы, много соседей, они в таком же положении — и как им не дать того же? Но ведь продуктов на всех может не хватить. И что делать?.. Приходится проходить «между Сциллой и Харибдой». Давать, но все же немного фильтровать раздачу, опираясь на народный суд большинства.

Ещё несколько раз вспыхивали некие споры и чуть ли не перепалки — почему в этот двор заехали, а в соседний нет. Но в целом люди вели себя достойно, особенно учитывая то, что они в этом положении уже более 2 месяцев.

Гуманитарный проект «Буханка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Мироновский — это посёлок энергетиков. Раньше в нём жило около 8 тысяч человек, сейчас осталась, наверное, половина. Бои его, слава Богу, обошли стороной, он не разрушен, радует глаз, например, целыми окнами. Три раза в неделю в нём на наш приезд была даже вода, хотя электричества и газа не было. Но всё время, пока мы раздавали гумпомощь, мы это делали под очень близкую канонаду. Были слышны близкие разрывы, шли артиллерийские дуэли. Полное впечатление, что ты рядом с фронтом. Да так оно и было. А на дворовых площадках дети рядом играют… Местные жители рассказывают, что в марте был прилет снаряда — убило женщину. А у неё остались дети — девочка 13 лет и двухлетний мальчик. С ними теперь только отец, который нигде не работает. Потому что, во-первых, в посёлке сейчас никто нигде не работает. Во-вторых, как работать с двухлетним ребенком на руках? Выживают за счёт гуманитарки и огорода.

Показывали воронки на улицах от прилетов. Многие до сих пор ночуют в бомбоубежище. Местный житель Юра мне рассказывает, что его жена теперь периодически впадает в панику от канонады и ночует с детьми только в бомбоубежище.

Между прочим, поскольку милиции или полиции в посёлке уже или пока нет, местные мужики создали добровольную народную дружину, члены которой ходят по вечерам по улицам, как бы следят за порядком, гоняют подростков, если те по малолетству позволяют себе лишнее. В посёлке есть и военные патрули, действует комендантский час с 21:00, но солдаты за всем уследить не могут и в тонкостях местной жизни не разбираются, нужна помощь местных. На наших глазах военные в 21:30, после наступления комендантского часа, задержали двух подростков, так местные дружинники объяснили, что это мальчик провожал девушку после выпускного (!) — всё разъяснилось, и ребят на военной машине развезли по домам.

Как люди реагировали на наш приезд и раздачу продуктов? По-разному. Одна бабулька 74 лет, всю жизнь проработавшая фармацевтом, говорила, что 8 лет Россию ждали, всё в окна выглядывали. На вопрос почему — пожимает плечами: «Ну мы же русские». Но в целом, если честно, то, как мне показалось, люди в очереди вели себя достаточно сдержанно. Дойдя до нас, брали пакеты с продуктами, благодарили и сразу отходили. По-моему, многим было просто неловко. Действительно, взрослые здоровые люди, привыкшие всю жизнь работать и сами обеспечивать себя и своих детей, а вынуждены стоять за килограммом гречки, сахара, банкой томатной пасты и бульонными кубиками? А с другой стороны — куда деваться? Поэтому и мы, и стоявшие к нам за продуктами люди, испытывали некоторую неловкость.

Гуманитарный проект «Буханка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Но больше всего мне запомнилось следующее. Как я сказал, раздача у нас была преимущественно по заранее намеченным адресам, согласно просьбам родственников. И пару раз было такое. Въезжает наш «уазик» в какой-нибудь двор, а это же целое событие в их нынешней местной жизни, и во двор выходит незнакомый нам здоровый мужчина, который как бы с независимым видом начинает прогуливаться, зачем-то нарезая круги вокруг нас. Но не подходя к нам. А на шее у него для важности висит бейджик с надписью «член народной дружины». И видно, что ему и хочется к нам подойти, и, может, попросить помощи, и в то же время неловко, он же здоровый мужик, глава семьи. А от растерянности, чтобы придать себе важности, он и повесил себе на шею этот бейдж. Мол, я не абы кто, а официальное лицо, не просто так здесь гуляю.

Впрочем, «Буханка» закупила продукты с большим запасом из фонда пожертвованных средств, и хватило на всех. Мы раздавали гумпопощь до полной темноты.

Возвращались мы обратно затемно по той же дороге, что видна ВСУ, поэтому фар не зажигали. Впрочем, как и наши военные машины, которые ехали по той же дороге, чтобы не привлекать внимание вражеской артиллерии. Добрались обратно мы без приключений. Где-то в полдвенадцатого ночи мы были в Донецке, дома.

Поучаствовать в сборе средств можно, отправив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.), с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

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