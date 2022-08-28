Донецк, 28 августа 2022, 09:45 — REGNUM ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков. Об этом 28 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Dnronline.su

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора», — отметил он в видеопоздравлении в честь Дня шахтера.

Он такжевыделил шахтеров, которые «взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты».

«А после завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни… в содружестве с российскими регионами, да, со всей Россией», — добавил он.