Донецк, 28 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков. Об этом 28 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Dnronline.su Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

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«Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора», — отметил он в видеопоздравлении в честь Дня шахтера.

Он также выделил шахтеров, которые «взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты».

«А после завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни… в содружестве с российскими регионами, да, со всей Россией», — добавил он.