Донецк, 28 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 302 единицы различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 14 домостроений в Ленинском и Кировском районахДонецка, Червоногвардейском и Кировском районахМакеевки, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.