Запорожье, Бывш. УССР, , 09:29 — REGNUM Подрывная деятельность ВСУ ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, силовые ведомства РФ успешно этому препятствуют. Об этом 28 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе силовых ведомств РФ и местной полиции. Боевики ВСУ продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков … теракты удается предотвращать», — передает его слова РИА Новости.

В начале августа было предотвращено покушение на главу Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы.