Верхнедонской район, Ростовская область, 28 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В районе лесного пожара в Ростовской области продолжает работать авиация. Вертолёты Ми-8 уже сбросили на горящий лес 44 тонны воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 августа.

Donland.ru Лесной пожар

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3681147" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Всего [совершено] 22 сброса, [на очаги пожара сброшено] 44 тонн воды», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара в Верхнедонском районе превышает 200 гектаров.