На горящий лес в Ростовской области сбросили уже 44 тонны воды
Верхнедонской район, Ростовская область, 28 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В районе лесного пожара в Ростовской области продолжает работать авиация. Вертолёты Ми-8 уже сбросили на горящий лес 44 тонны воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 августа.
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Лесной пожар
«Всего [совершено] 22 сброса, [на очаги пожара сброшено] 44 тонн воды», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара в Верхнедонском районе превышает 200 гектаров.