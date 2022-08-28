Белград, , 09:28 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Црвена звезда» из Белграда почтили память убитой российской журналистки Дарьи Дугиной на матче клуба в чемпионате страны. Об этом сообщает сербская газета «Вечерње новости».

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Акция памяти прошла в ходе матча клуба «Црвена звезда» против команды «Явор» в Белграде. Во время второго тайма болельщики столичного клуба развернули большой транспарант с надписью «Дарье Дугиной — вечная память». Также они спели песню на мотив известной «Катюши».

Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вследствие взрыва автомобиля 20 августа 2022 года в Подмосковье. 22 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

В ФСБ России заявили, что убийство было подготовлено спецслужбами киевского режима. Ведомство передало в Следственный комитет РФ материалы об исполнительнице преступления, проживавшей на территории бывш. УССР.