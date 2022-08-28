Дзержинский район, Калужская область, , 10:34 — REGNUM Низовой пожар произошёл в лесном массиве, расположенном в километре от села Дворцы Дзержинского района, 27 августа. Горела лесная подстилка. Площадь возгорания составила 0,2 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

В лесу у села Дворцы произошёл низовой пожар Главное управление МЧС России по Калужской области

Возгорание в лесу удалось ликвидировать силами четырех человек и с помощью двух единиц техники. Угрозы местному населению нет.

В Калужской области за лето 202 года это уже четвертый лесной пожар. Ранее возгорания в лесу случились в Дзержинском районе, в калужской пригородной деревне Мстихино и в лесном массиве села Перемышль. В настоящее время в Калуге, Обнинске и 13 районах области установлен четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

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