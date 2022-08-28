Москва, 28 августа 2022, 09:16 — REGNUM За минувшие сутки, 27 августа, пожарные службы России ликвидировали 70 природных пожаров на площади 56 338 га. Об этом 28 августа заявили в Авиалесоохране.
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«За прошедшие сутки… в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 56 338 га», — отмечается в сообщении.
На территории РФ действует 103 лесных пожара на площади 53 593 га.
Тушение крупного пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.