Донецк, 28 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм; ️09:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️08:20 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР.