Омск, , 09:09 — REGNUM В Омской области за семь месяцев 2022 года промышленное производство выросло на 4,6% по сравнению с январём-июлем 2021 года. Рост зафиксирован в обрабатывающей отрасли (+0,8%), а также в энергетике, тепло- и газоснабжении (+2,2%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омскстата.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В июле быстрый рост продемонстрировал выпуск продуктов питания (+4,5%). Так, производство сыров выросло на 86,8%, свинины — на 31,2%, кондитерских изделий — на 24,4%, масла сливочного – на 15,7%, мяса птицы – на 14,5% и так далее.

«Значительный рост отмечался в производстве электрического оборудования (в 2,4 р.), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+97,2%), прочих транспортных средств и оборудования (+60,9%), полиграфической продукции (+35,4%), одежды (+35,1%)», — отметили в службе статистики.

Вместе с тем производство химических веществ снизилось за год на 87,2%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 89,8%, готовых металлических изделий — на 92,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 59,9%. Снижение в горнодобывающей отрасли составило 16%.