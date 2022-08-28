Лондон, , 09:05 — REGNUM Российская экономика выдержит годовое прекращение поставок газа в Европу без серьёзных последствий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Capital Economics.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что 2022 год стал худшим для европейской энергетики за последние десятилетия. Цены на электроэнергию в крупнейших экономиках ЕС — Германии и Франции — в конце августа взлетели до рекордных значений.

Цены на энергоносители в Европе продолжают расти на фоне сокращения поставок нефти и газа из России. В ближайшие дни рынок ждёт ещё одно серьёзное испытание — с 31 августа «Газпром» остановит три дня поставки газа по трубопроводу «Северный поток» для технического обслуживания.

Аналитики Capital Economics считают, что Россия может позволить себе значительно более долгие паузы в поставках газа в Европу. По оценкам экспертов, Москва может удерживать поставки газа в Европу на уровне около 20% от стандартного уровня в течение трёх лет.

При наличии политической воли поставки газа могут быть полностью прекращены. В Capital Economics считают, что Россия может в течение года совсем не поставлять газ в страны ЕС без серьёзных последствий для своей экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа стоимость газовых фьючерсов на спотовых биржах в странах Европы впервые с марта 2022 года превысила $3500 за тысячу кубометров.