Лондон, 28 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Российская экономика выдержит годовое прекращение поставок газа в Европу без серьёзных последствий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Capital Economics.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Издание отмечает, что 2022 год стал худшим для европейской энергетики за последние десятилетия. Цены на электроэнергию в крупнейших экономиках ЕС — Германии и Франции — в конце августа взлетели до рекордных значений.

Цены на энергоносители в Европе продолжают расти на фоне сокращения поставок нефти и газа из России. В ближайшие дни рынок ждёт ещё одно серьёзное испытание — с 31 августа Газпром остановит на три дня поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за технического обслуживания.

Аналитики Capital Economics считают, что Россия может позволить себе значительно более долгие паузы в поставках газа в Европу. По оценкам экспертов, Москва может удерживать поставки газа в Европу на уровне около 20% от стандартного уровня в течение трёх лет.

При наличии политической воли поставки газа могут быть полностью прекращены. В Capital Economics считают, что Россия может в течение года совсем не поставлять газ в страны ЕС без серьёзных последствий для своей экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа стоимость газовых фьючерсов на спотовых биржах в странах Европы впервые с марта 2022 года превысила $3500 за тысячу кубометров.