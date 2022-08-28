Донецк, 28 августа 2022, 08:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Орловка — н.п.: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами.

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