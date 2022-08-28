Донецк, 28 августа 2022, 08:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский р-ны): выпущено 9 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР