Донецк, 28 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский р-ны): выпущено 9 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР.