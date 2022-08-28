Верхнедонской район, Ростовская область, , 08:55 — REGNUM В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар, распространившийся на площади 203 гектара. Населённым пунктам огонь не угрожает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 августа.

Лесной пожар Иван Шилов, ИА REGNUM

Информация о пожаре в Верхнедонском лесничестве поступила в экстренные службы 27 августа. На 6:20 мск площадь пожара составляла 203 гектара.

С огненной стихией борются 285 человек и 90 единиц техники. К тушению лесного пожара привлечены два вертолёта Ми-8 МЧС России и Минобороны РФ.