Кемерово, , 08:51 — REGNUM В Кемеровской области 28 августа отмечают День шахтёра. Для Кузбасса это не просто праздник, поскольку в угледобывающей отрасли занят каждый 12-й работник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кемеровостата.

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По словам губернатора Сергея Цивилева, всего в этой сфере трудится около 100 тыс. местных жителей. Средний возраст шахтёров составляет 39,5 лет.

«Все вы выбрали тяжелую, опасную, но такую необходимую и уважаемую профессию. Ваш труд — это основа, на которой мы вместе строим современный, процветающий КуZбасс!» — обратился к горнякам глава региона.

Добавим, что на Кузбасс приходится добыча половины всего российского угля и 70% — коксующихся марок, что делает его крупнейшим угольным центром в стране. Кемеровский уголь поставляется в 68 регионов России, а в топ-5 входят Свердловская и Челябинская области, Москва, Алтайский и Пермский края.