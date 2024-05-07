Донецк, 28 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. ВСУ за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️07:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️08:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Утром ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.