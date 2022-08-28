Амстердам, 28 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Трое нидерландских военных пострадали в результате стрельбы возле отеля Hampton Inn в Индианаполисе (штат Индиана, США). Об этом 28 августа передает NL Times.

Нидерланды

Неизвестный открыл стрельбу 27 августа. В этом отеле остановились бойцы нидерландского армейского корпуса войск коммандос. Как уточнили в минобороны Нидерландов, пострадали трое военных, их госпитализировали.

Отмечается, что инцидент произошел в свободное время военнослужащих. По делу пока никто не задержан.