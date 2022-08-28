Вашингтон, 28 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах США вместо того, чтобы продолжать финансирование режима Зеленского, заявил в интервью The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Мы не должны отправлять [киевскому режиму] ни единого доллара, не говоря уже о 3 млрд», — отметил он.

По его мнению, Вашингтон потратил на помощь ВСУ намного больше, чем готова потратить любая страна Европы. При этом власти США не в состоянии собрать достаточно средств, чтобы обеспечить безопасность границ своей страны, добавил он.

«Непрекращающееся» финансирование ВСУ он назвал демонстрацией политики президента США Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».