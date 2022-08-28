Красноярск, 28 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае вынесен приговор по делу о загрязнении атмосферы. На скамье подсудимых оказался директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности АО «РУСАЛ Красноярск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Загрязнение

Обвиняемый являлся ответственным за экологический контроль на предприятии по производству алюминия. Однако по данным следствия, с апреля 2018 по февраль 2021 года фигурант допустил эксплуатацию оборудования, загрязняющего воздух, в результате чего в атмосферу попал хлористый водород, относящийся ко II классу опасности.

«Превышение норматива выброса гидрохлорида зафиксировано как на самом источнике загрязнения, так и на границе санитарно-защитной зоны», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам слушаний суд признал мужчину виновным и приговорил к обязательным работам на срок 320 часов. На самом предприятии после вмешательства прокуратуры было куплено и установлено дополнительное газоочистительное оборудование.