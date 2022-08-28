Владивосток, , 08:27 — REGNUM Во Владивостоке полиция проводит проверку после появления в интернете видео, как группа несовершеннолетних избивает подростка. Об этом 28 августа сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

По факту выявленной информации о нанесении подростками телесных повреждений несовершеннолетнему в Ленинском районе города сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отмечается в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как подростки набросились на сверстника, который катался на велосипеде, и стали наносить удары с разбега. В соцсетях писали, что драка произошла недалеко от сш №47.