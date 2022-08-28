Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Пентагон расширил поставки вооружений для ВСУ морским транспортом вместо того, чтобы осуществлять перевозку по воздуху. Об этом 28 августа пишет The Washington Post.

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Необходимость увеличить поставки по морю появилась в связи с тем, что ВСУ нуждаются в постоянном притоке оружия и боеприпасов, а морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, отмечает издание. Однако поставки по морю осуществляются менее оперативно, чем по воздуху.

«Когда начали предоставлять гаубицы, то мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. Мы смогли начать использовать больше морского транспорта, чтобы оказывать эту поддержку», — отметил представитель Транспортного командования ВС США Стивен Паттхофф.