Горно-Алтайск, 28 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай прививками от гриппа планируется охватить не менее 60% населения. В регион поступило более 44,4 тыс. доз вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

По данным на 26 августа, вакцинировались более 4,5 тыс. человек. Прививки являются обязательными для детей младше шести лет, учащихся 1-11 классов, студентов, медработников и учителей, работников общественного транспорта, призывников, беременных женщин, пожилых граждан и так далее.

«Прививку от гриппа обязательно должны также поставить люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, лица, страдающие болезнями обмена веществ», — отметили в ведомстве.

Медики при этом опасаются микстинфицирования. Для предупреждения осложнений заболевания, жителям рекомендуется вакцинироваться как от гриппа, так и против коронавируса.