Луганск, , 08:16 — REGNUM Утром ВСУ обстреляли город Сватово из американской РСЗО HIMARS. Об этом 28 августа сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 04.50 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, 6 единиц техники и 9 легковых автомобилей.