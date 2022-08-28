Москва, 28 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Данные банковских карт, пароли от социальных сетей и паспортные данные опасно пересылать через мессенджеры или другие интернет-каналы связи. Об этом рассказал руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко RT.

geralt Кибербезопасность

Эксперт объяснил, что передаваемая через интернет информация может попасть в руки злоумышленникам. Также не стоит хранить подобную информацию в открытом виде на мобильных устройствах.

При необходимости передачи чувствительной информации Терещенко порекомендовал использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию. После передачи данных рекомендуется удалить их из переписки.

Также можно воспользоваться специальными сервисами, которые позволяют защитить чувствительную информацию при помощи различных методов шифрования. При использовании сервисов и передаче данных важно не забывать отключать VPN, который снижает уровень защиты.