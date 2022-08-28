Запорожье, Украина, 28 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. План эвакуации населения проработан на случай возникновения экстренной ситуации на Запорожской АЭС. Об этом 28 августа рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны России Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС

Как уточнил Балицкий, в настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации на её территории соответствует норме.

«Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — пояснил Балицкий.

Глава администрации Запорожской области напомнил, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, начиная с 18 июля ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС киевскими боевиками. Практически каждый день боевики террористического киевского режима обстреливают АЭС и город Энергодар с правого берега Днепра.

Балицкий указал, что боевикам удалось повредить вспомогательные системы обеспечения АЭС, а также объекты гражданской инфраструктуры Энергодара. Кроме того, при обстреле ВСУ ТЭС в Энергодаре погибли два мирных жителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС киевским режимом.