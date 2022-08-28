Исламабад, , 08:09 — REGNUM В Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека и 1527 пострадали, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями. Только за последние сутки погибли 119 человек и 71 пострадал.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

В 2022 году в Пакистане выпало 388,7 мм осадков — в два раза больше средних значений. С 14 июня в стране продолжаются муссонные дожди и наводнения, которые повредили 3451,5 километра дорог и 149 мостов, 949,8 тыс. домов. Погибли 1033 человека и более 719,5 тыс. голов скота. Ущерб причинён более 33 млн человек.

В Пакистане объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.