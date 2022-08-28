Аларский район, , 08:06 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием междугороднего автобуса в Аларском районе Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП в Приангарье Цитата из видео УМВД по Иркутской области

Авария произошла около 4 часов утра 28 августа на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что вблизи посёлка Кутулик рейсовый автобус №608, в котором находились 40 человек, в том числе подросток, съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате случившегося несовершеннолетний и ещё 6 человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

В рамках проверки сотрудники ведомства намерены дать оценку исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Приангарье опрокинулся автобус с 40 пассажирами