Аларский район, Иркутская область, 28 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием междугороднего автобуса в Аларском районе Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из видео УМВД по Иркутской области ДТП в Приангарье

Авария произошла около 4 часов утра 28 августа на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что вблизи посёлка Кутулик рейсовый автобус №608, в котором находились 40 человек, в том числе подросток, съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате случившегося несовершеннолетний и ещё 6 человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

В рамках проверки сотрудники ведомства намерены дать оценку исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.