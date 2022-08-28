Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками группировки Starlink. 28 августа об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Запуск Falcon 9 spaceX

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 28 августа в 06:41 МСК. Через девять минут после запуска первая ступень частично многоразового носителя совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Через 15 минут после старта в SpaceX подтвердили отделение всех 54 запущенных спутников. Прошедший старт стал 38-м космическим запуском компании SpaceX в 2022 году. 24 из этих пусков пришлось на миссии по выводу на орбиту спутников Starlink.

Компания SpaceX разворачивает группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет с 2018 года. Общее число запущенных спутников уже превысило три тысчи.

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