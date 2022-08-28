Брюссель, , 07:48 — REGNUM Еврокомиссия планирует выделить 10 млн евро на реализацию комплекса мер, связанных с поддержкой энергетического сектора Таджикистана. Соответствующий тендер в значительной своей части касается водных ресурсов.

Рогунская ГЭС Rushydro.ru

Помимо прочего, программа направлена на повышение эффективности министерства энергетики, а также ряда других государственных ведомств и монополий, сообщает RT, что, по мнению Еврокомиссии, позволит сделать рынок электроэнергии более прозрачным и привлекательным для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане продолжается строительство и постепенное введение в эксплуатацию Рогунской ГЭС, которая должна стать крупнейшей во всём Туркестане. Интерес к приобретению вырабатываемого ей электричества уже проявил соседний Узбекистан.