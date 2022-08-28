Новосибирск, , 07:46 — REGNUM В Новосибирской области во втором квартале 2022 года уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,5% ниже, чем в первом квартале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

Общая численность рабочей силы старше 15 лет в регионе составила 1393,6 тыс. человек. Из них занятыми числились 1327,3 тыс. человек, безработными — 66,3 тыс. новосибирцев.

«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,2%, уровень безработицы — 4,8%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что показатели в среднем по Сибирскому федеральному округу составляют 4,5%, в целом по стране — 4%.