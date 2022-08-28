Киев, , 07:43 — REGNUM Мобилизацию женщин на добровольной основе готовится объявить киевский режим. Об этом 27 августа сообщает нидерландский портал NOS.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что добровольную мобилизацию среди женщин в Киеве могут объявить уже 1 октября, но уже сейчас многие женщины проходят подготовку в военных лагерях в западной части страны. Отмечается, что на сегодняшний день женщины составляют около четверти воинского персонала в стране.

Женщины проходят обучение наравне с мужчинами и готовятся влиться в ряды боевиков. Поясняется, что киевский режим уже мобилизовал практически всех боеспособных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако многие мобилизованные оказались попросту не готовы к участию в боевых действиях. Такая ситуация заставила Киев взять на вооружение опыт других стран, где женщины проходят воинскую службу наравне с мужчинами.

Начиная с 1 октября в б. УССР начнётся регистрация женщин-добровольцев для прохождения военной службы. Военные хотят выяснить, какими навыками обладают женщины и как их можно задействовать. При этом в Киеве выдвигаются различные предложения, вплоть до использования женщин в штурмовых отрядах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военный эксперт Игорь Коротченко дал совет жителям б. УССР прятаться от мобилизации.

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