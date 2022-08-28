Донецк, 26 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 43 раза, выпустив 333 боеприпаса, погибли два мирных жителя, сообщили 26 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ. (Выпущено) 333 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Горловке», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и освобожденном ранее Новолуганском.