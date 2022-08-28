Кызыл, , 07:33 — REGNUM В Туве 27 августа состоялась церемония вручения орденом Мужества и медалей «За отвагу» сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Орден Мужества

Всего были награждены 13 бойцов ОМОН и СОБР. В мероприятии приняли участие также близкие родственники сотрудников Росгвардии. Один из награждённых отметил, что это награда всего подразделения.

«Тех, кто со мной плечом к плечу стоял все это время, отстаивая права мирных граждан. Тех товарищей, кого уже нет. Убеждён — специальная операция России достигнет своей цели», — отметил боец.