Вашингтон, 28 августа 2022, 07:32 — REGNUM Член палаты представителей от Республиканской партии США Дэн Бишоп в интервью изданию The American Conservative призвал Байдена прекратить финансирование б. УССР.
Б. УССР не должна получить «ни единого доллара», а власти США должны сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил Бишоп.
Ранее президент США Джо Байден выделил б. УССР пакет военной помощи Украине на три миллиарда долларов. Бишоп раскритиковал это решение.
По мнению конгрессмена, Байден руководствуется политикой «Америка в последнюю очередь».