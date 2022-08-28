Вашингтон, 28 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Член палаты представителей от Республиканской партии США Дэн Бишоп в интервью изданию The American Conservative призвал Байдена прекратить финансирование киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Б. УССР не должна получить «ни единого доллара», а власти США должны сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил Бишоп.

Ранее президент США Джо Байден выделил киевскому режиму пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Бишоп раскритиковал это решение.

По мнению конгрессмена, Байден руководствуется политикой «Америка в последнюю очередь».