Борисов допустил возможность переименования Российской орбитальной станции
Москва, 28 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Название будущей Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов 28 августа агентству ТАСС.
Борисов объяснил, что название РОС используется в документах в качестве рабочего.
«Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — подчеркнул глава Роскосмоса.
Разработкой проекта новой орбитальной станции занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Макет РОС был впервые представлен на военно-техническом форуме «Армия-2022». В состав станции войдут базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули.
Решение о создании новой отечественной орбитальной станции было анонсировано в апреле 2021 года. В Роскосмосе объяснили необходимость развёртывания новой станции износом основных конструкций Международной космической станции.