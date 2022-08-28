Донецк, 28 августа, 2022, 07:23 — ИА Регнум. За семь минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:43 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. ️06:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм. 06:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее бандеровские вооруженные формирования выпустили две ракеты из БМ-27 «Ураган», оснащенные кассетами с минами «Лепесток», по Донецку, а также пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР.