Сысерть, Свердловская область, , 07:07 — REGNUM Раненый сотрудниками полиции в Сысерти Свердловской области 38-летний дебошир был неоднократно судим. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Суд

Приговоры ему выносили за кражу и убийство, отметил руководитель пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина устроил дебош в одном из коллективных садов. Когда прибыли полицейские, то он попытался скрыться, а затем напал на них с ножом.

Сотрудники полиции ранили гражданина в ноги и оказали ему первую помощь.