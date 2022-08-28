Москва, , 07:03 — REGNUM Бум так называемого «сухого туризма» — маршрутов, включающих участки дна обнажившихся из-за сильнейшей за последние 500 лет засухи водоёмов и рек, наблюдается в странах Европы. Об этом 27 августа сообщает АТОР.

Засуха

Из-за экстремально сильной жары с сильнейшей засухой в Европе обмелели многие водоёмы и реки, явив миру артефакты, десятилетиями скрывавшиеся под водой от людских глаз. В Дунае успехом у туристов пользуются места, где были затоплены немецкими войсками в 1944 году военные корабли. Из-за падения уровня воды башни и мачты кораблей стали выступать над водой.

В Испании благодаря засухе в водохранилище Вальдеканьяс выступил из воды доисторический дольмен Гуадальпераль, который был обнаружен немецким археологом Хьюго Обермайером сто лет назад. «Испанский Стоунхендж» привлекает множество туристов, а также исследователей. Реликвия появлялась из воды всего четыре раза, поэтому учёные спешат воспользоваться уникальной возможностью. Кроме того, в водохранилище Сау выступила из воды церковь Сан-Рома, затопленная в 1962 году.

В Италии в пересохшем русле реки По стала видна баржа, затонувшая во времена Второй мировой войны. В русле реке Тибр туристы спешат увидеть обычно затопленный римский мост I века до нашей эры, а пересохшее озеро Гарда стало местом паломничества для любителей фотографироваться в необычных местах: из-под воды здесь выступили выбеленные скалы, и пейзаж стал походить на декорацию к фантастическому фильму о космических путешествиях.

По данным Еврокомиссии, засуха в ряде регионов Европы может продлиться до конца осени текущего года.

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