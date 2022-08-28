Красногорск, , 07:03 — REGNUM На границе Истринского и Рузского районов Подмосковья утром 28 августа чувствуется сильный запах гари, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ликвидация лесного пожара 59.mchs.gov.ru

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Напомним, Москва и Московская область столкнулись с последствиями лесных пожаров на Рязанщине, которые пока не удаётся локализовать.

Если раньше смог наблюдался и ощущался в основном на юге Московского региона, то сейчас задымление добралось до его западной части.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Гидрометцентра, 28 августа температура в Московской области достигнет +33 градусов. Ранее МЧС объявило оранжевый уровень погодной опасности.